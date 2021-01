Prescrizione per non uso di servitù di passaggio: quale prova? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22579 del 16 ottobre 2020)





Essendo la servitù di passaggio, per sua natura, discontinua, ai fini della prescrizione, non assumono rilievo la visibilità delle opere nei confronti del fondo servente ed il carattere sporadico e non apparente dell'esercizio, se la situazione dei luoghi lo consente.