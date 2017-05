Prelazione agraria: la diretta e precedente conoscenza della proposta di vendita rende superflua la comunicazione dell'accordo preliminare. (Cass. Civ., Sez. VI-III, sent. n. 3760 del 13 febbraio 2017)

Documenti collegati Prelazione legale in tema di cessione di fondi rustici





Ai fini dell'esercizio della prelazione agraria, deve ritenersi superflua la trasmissione, al prelazionario, del contratto preliminare di compravendita del terreno, ove risulti che il coltivatore diretto abbia già avuto precedente conoscenza, in qualsiasi modo e per iniziativa del proprietario-venditore, della proposta di vendita e delle relative condizioni, dovendosi in tal caso ritenere realizzata la finalità della legge.