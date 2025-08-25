Portabilità del mutuo e quietanza di pagamento. Obbligo di conservazione a raccolta da parte del notaio autenticante. (Cass. Civile, Sez. I, ord. n. 418 del 8 gennaio 2025)

Economica, Immobiliare, Legale, Sistema bancario
Nelle operazioni di portabilità dei mutui di cui all'art. 120-quater del D.Lgs. n. 385 del 1993, trovando applicazione l'art. 1202, comma 2, cod. civ., la quietanza di pagamento - quale documento essenziale per l'efficacia della surrogazione - deve essere autenticata dal notaio ai sensi dell'art. 2835 cod. civ. e presentata al conservatore ai fini dell'annotazione nei registri immobiliari ex art. 2843 cod.civ., con obbligo della sua conservazione a raccolta a norma dell'art. 72, comma 3, della L. n. 89 del 1913

Commento

(di Daniele Minussi)
Che la prassi in tema di surrogazione "ex lege Bersani" abbia determinato l'insorgenza della prassi di scindere in due momenti distinti l'atto di surrogazione mediante il quale la c.d. "nuova banca" eroga il mutuo al debitore originario e, in un tempo successivo la c.d. "banca originaria" rilasci quietanza di quanto ricevuto dalla "nuova banca" ad estinzione del debito originario permanendo l'ipoteca a garanzia del credito, è assodato. Che tuttavia l'atto di quietanza susseguente che "chiude" la fattispecie della surrogazione debba essere copntrassegnato quantomeno dalla forma della scrittura privata autenticata e conservata tra gli originali del notaio autenticante, essendo soggetta a pubblicità di annotamento, non poteva revocarsi in dubbio.
In assenza o in caso di incompletezza o mancanza di data certa della quietanza, d'altronde, la surrogazione non produrrebbe alcun effetto né potrebbe essere eseguito l'annotamento afferente all'ipoteca con effetti costitutivi. Non può dubitarsi pertanto la sussistenza dell'obbligo per il notaio, ai sensi dell'art. 72 comma terzo della Legge notarile, di tenere a raccolta tali quietanze. Si tratta infatti di dichiarazioni essenziali ai fini della esecuzione della pubblicità immobiliare. Nè potrebbe rilevare che il conservatore possa aver effettuato la formalità anche sulla base di quietanze non tenute a raccolta. Tale eventuali prassi operativa non rinviene alcun fondamento giuridico, dovendo piuttosto essere rammentato, in senso contrario, il legame tra l'art. 120-quater TUB e l'art. 1202 cod.civ..

