Portabilità del mutuo e quietanza di pagamento. Obbligo di conservazione a raccolta da parte del notaio autenticante. (Cass. Civile, Sez. I, ord. n. 418 del 8 gennaio 2025)
Nelle operazioni di portabilità dei mutui di cui all'art. 120-quater del D.Lgs. n. 385 del 1993, trovando applicazione l'art. 1202, comma 2, cod. civ., la quietanza di pagamento - quale documento essenziale per l'efficacia della surrogazione - deve essere autenticata dal notaio ai sensi dell'art. 2835 cod. civ. e presentata al conservatore ai fini dell'annotazione nei registri immobiliari ex art. 2843 cod.civ., con obbligo della sua conservazione a raccolta a norma dell'art. 72, comma 3, della L. n. 89 del 1913