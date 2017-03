Pignorabili integralmente e non solo nei limiti del quinto i compensi degli amministratori di S.P.A.. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 1545 del 20 gennaio 2017)





L'amministratore unico o il consigliere d'amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 cpc. Ne deriva che i compensi spettanti ai predetti soggetti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza i limiti previsti dal quarto comma dell'art. 545, comma IV, cpc.