Permuta immobiliare e susseguente datio in solutum mercè liquidazione in denaro dell'attribuzione traslativa non eseguita. Formalismo ad substantiam actus. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 17810 del 22 giugno 2021)





Inquadrata correttamente la datio in solutum come un contratto a titolo oneroso solutorio–liberatorio che estingue l’obbligazione in modo satisfattivo, la disciplina da applicarsi allo stesso è quella generale del contratto, e ciò comporta che debba essere rispettata anche la forma che attiene alla natura della prestazione oggetto di dazione.(Pertanto, nel caso di specie, l’esistenza della controversa pattuizione (parzialmente) modificativa del precedente contratto concluso tra le parti in giudizio necessitava, ai sensi del n.1 dell’art. 1350 cod.civ., della forma scritta ad substatiam, siccome avente ad oggetto un trasferimento immobiliare. In difetto di tale indispensabile requisito, non si può ricondurre ad una valida datio in solutum la modalità del pagamento con assegno in sostituzione del trasferimento di un appartamento).