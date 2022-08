Permuta immobiliare afferente a due fondi confinanti. Conseguenze del difetto di trascrizione. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 16356 del 20 maggio 2022)

Documenti collegati Azione di regolamento di confini





L'atto di permuta non trascritto e non eseguito è inopponibile alle parti e non è utilizzabile ai fini della regolamentazione dei confini, dovendo, invece, attribuirsi rilevanza, nell'accertamento del confine tra due fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico, ai tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto e nel caso in cui i dati sul confine siano discordanti e gli acquisti siano stati effettuati in tempi diversi al confine indicato nel tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto formatosi e trascritto in epoca più risalente.