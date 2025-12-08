Patto di famiglia. Revocabilità parziale? (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 10536 del 22 aprile 2025)





In tema di patti di famiglia, l’atto costitutivo può essere oggetto di azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 cod.civ., purché ne sussistano i presupposti (eventus damni, scientia damni, ecc.). Tuttavia, ove un patto di famiglia sia parte di un atto complesso e inscindibile, non è possibile procedere alla revocatoria parziale dello stesso.