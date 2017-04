Pagamento delle rate di mutuo effettuata dai genitori in favore del figlio: documentazione e prova ai fini fiscali. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 5167 del 28 febbraio 2017)

Per dimostrare che le spese relative alle rate di mutuo sono state effettivamente sopportate dal familiare, non è necessario che il contribuente documenti l'incasso o l'accredito sul proprio conto corrente bancario della somma ricevuta in donazione e il successivo addebito a beneficio di un terzo, fornitore del bene o del servizio.