Obbligazioni del venditore. Omessa consegna dei documenti relativi alla proprietà di aeromobile. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 30457 del 26 novembre 2024)

Nel contratto di vendita avente ad oggetto un aeromobile sussiste in capo al venditore l’obbligo di consegna dei titoli e documenti relativi alla proprietà del bene, tra i quali rientra il certificato di identificazione, trovando applicazione l’art. 1477, comma 3 cod.civ., atteso che le disposizioni speciali rilevanti in materia, di cui al d.P.R. n. 404 del 1988 – ratione temporis vigente – ed al d.P.R. n. 133 del 2010, non contengono alcuna deroga al predetto obbligo di consegna