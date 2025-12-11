Notaio. Dovere di collaborazione con il Consiglio notarile. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 13428 del 20 maggio 2025)





Costituisce un principio di deontologia professionale, recepito in maniera formale tra quelli posti a presidio del decoro della professione, il dovere del notaio di collaborare con lealtà con il Consiglio notarile distrettuale al fine di consentire al predetto organo di esercitare nel modo più efficace il potere di vigilanza e di controllo nel quadro della tutela del prestigio della categoria. Pertanto, il notaio che non fornisce al Consiglio la documentazione richiesta, sottraendosi ai controlli dell’organo preposto alla funzione di vigilanza, pone in essere una condotta contraria alla espressa enunciazione di una regola di comportamento professionale, oltre che eticamente riprovevole, improntata a scarsa lealtà, correttezza e limpidezza di comportamento, in contrasto con i principi di deontologia oggettivamente enucleabili dal comune sentire in un dato momento storico, e, pertanto, lesiva del prestigio e del decoro della classe notarile, e, come tale, sanzionabile ai sensi dell’art. 147, comma 1, lett. b), della legge notarile. In tema di compensi, lo svolgimento di prestazioni professionali non strettamente connesse con l’esercizio della funzione pubblica notarile, legittima, ex artt. 34 del D.M. 30.11.1980 e 2233 c.c., un autonomo e separato compenso rispetto a quello già ricevuto per la propria prestazione professionale, purché diverse da quelle indispensabili per la formazione e la validità del rogito, le quali non danno diritto ad un compenso supplementare. È perciò disciplinarmente sanzionabile il notaio che abbia ripetutamente riscosso somme non dovute per atti costitutivi di s.r.l.s da lui rogati e per i quali l’art. 3, comma 3, del D.L. n. 1 del 2012, conv. con modif. nella L. n. 27 del 2012, prevede la gratuità del ministero notarile.