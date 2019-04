Mutuo fondiario e mancata indicazione del valore del cespite cauzionale. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 29745 del 19 novembre 2018)

Documenti collegati Il mutuo fondiario





L'indicazione nel contratto di mutuo fondiario del valore del bene offerto in garanzia non assurge a requisito di forma prescritto "ad substantiam", non essendo previsto come tale dalla disciplina specifica di cui agli artt. 38 e 117 T.U.B. e non rientrando nell'ambito delle "condizioni" contrattuali di carattere economico. Ne consegue che la sua omissione non impedisce l'applicabilità del limite di finanziabilità, che è requisito di sostanza del contratto.