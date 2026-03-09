Locazione di immobili ad uso abitativo: compatibilità tra disdetta e successiva risoluzione per mutuo consenso. Conseguenze in tema di prelazione. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 22193 del 1 agosto 2025)
In tema di locazione di immobili ad uso abitativo, non sussiste incompatibilità tra la disdetta in vista della futura scadenza e la successiva risoluzione consensuale del contratto anteriore a tale scadenza, con la conseguenza che, in tale ultima ipotesi, al conduttore non spetta il diritto di prelazione previsto per il caso di sua mancata rinnovazione automatica, essendo venuto meno il contratto non per tale ragione, bensì in conseguenza della richiamata risoluzione consensuale.