La cessione di partecipazioni nell'ambito di un operazione di leverage cash out non si sostanzia invariabilmente in abuso del diritto. (CTP Vicenza, Sez. II, sent. n. 735 del 6 luglio 2016)

L'operazione di leverage cash out non configura abuso del diritto qualora le operazioni poste in essere per raggiungere l'assetto formale perseguito siano dotate di sostanza economica.