Interesse ad impugnare il testamento. Prova della qualità di erede e prova (negativa) dell'inesistenza di eredi di grado poziore. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 25077 del 9 novembre 2020)

Documenti collegati Annullabilità del testamento per vizi formali





L'interesse del successibile ex lege a impugnare il testamento non può essere negato in forza della considerazione, teorica e astratta, che potrebbero esistere altri successibili. L'interesse del successibile potrebbe essere disconosciuto solo in presenza di un chiamato "noto" che lo preceda nell'ordine successorio.