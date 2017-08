Infiltrazioni di acqua nel box auto: inadempimento del venditore, garanzia per vizi e risoluzione della vendita. (Appello di Milano, Sez. IV, sent. n. 1143 del 17 marzo 2017)

Documenti collegati Termini di decadenza e di prescrizione in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta





Deve essere risolta la compravendita immobiliare inerente il box auto rivelatosi inidoneo all’uso per infiltrazioni d’acqua all’esito della consulenza tecnica d’ufficio a nulla rilevando che i vizi della cosa venduta non siano coevi alla consegna del bene ma si siano manifestati in epoca successiva, dovendosi ritenere che la tempistica della manifestazione del vizio non può prescindere dalla natura del bene e che nella specie i vizi riguardano un immobile destinato per sua natura a lunga durata: ne consegue che il difetto di impermeabilizzazione causato da una situazione dei luoghi preesistente e coeva alla costruzione vendita non può che risolversi in un vizio originario, essendo facilmente prevedibile che la condizione di interrato avrebbe verosimilmente prodotto umidità ed infiltrazioni prevenibili nel lungo termini solo con adeguate tecniche isolanti.