Individuazione dell'oggetto della vendita. Indicazione dei confini (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 27232 del 11 ottobre 2025)

Economica, Immobiliare, Legale, Operatori del mondo agricolo, Sistema bancario
In tema di cessione immobiliare, ai fini della prova dell’estensione della consistenza dell’immobile ceduto, va dato rilievo esclusivamente alla sua descrizione, e dunque all’indicazione dei suoi confini, e, in via sussidiaria, ai dati catastali indicati nell’atto di cessione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia fa il punto in relazione all'accertamento della consistenza di un bene immobile oggetto di vendita. In questo senso i dati catastali non sono decisivi, piuttosto dovendo rilevare la descrizione dell'ente immobiliare, comprensivo dell'indicazione delle coerenze, che valgono a segnarne i confini rispetto alla proprietà circonvicine.

Aggiungi un commento