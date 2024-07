Incoercibilità dell'obbligo di porre in essere la rinunzia abdicativa. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 36224 del 28 dicembre 2023)





In tema di esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre, non è passibile di coazione specifica l’obbligo di rinuncia unilaterale abdicativa ad un diritto, che – in quanto tale – non ha effetto traslativo in favore del richiedente.La pronuncia giudiziale ex art. 2932 cod.civ. non ha il carattere di pronuncia giurisdizionale di “esecuzione forzata” in forma specifica dell’obbligazione inadempiuta, ma – più limitatamente – ha una valenza costitutiva ope iudicis di un diritto; ne consegue che non è coercibile l’obbligo di rinuncia unilaterale abdicativa a un diritto, che, in quanto tale, non ha effetto traslativo in favore del richiedente ma meramente estintivo.