In tema di successione per rappresentazione. (Cass. Civile, Sez. II, ord. n. 3140 del 7 febbraio 2025)

Documenti collegati Natura giuridica della rappresentazione





In tema di rappresentazione, il discendente legittimo o naturale (rappresentante), subentrando nel luogo e nel grado dell'ascendente (rappresentato) che non possa o non voglia accettare l'eredità, succede direttamente al de cuius, sicché resta immutato l'oggetto della delazione dell'eredità che gli viene devoluta nella stessa misura che sarebbe spettata al rappresentato