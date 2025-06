In tema di interruzione del termine prescrizionale. Rilevanza della concreta conoscenza dell'atto di esercizio del diritto. (Cass. Civile, Sez. I, sent. n. 3334 del 10 febbraio 2025)

Occorre rimette la causa alla Prima Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, per la risoluzione del contrasto interpretativo in ordine al fatto che il corso della prescrizione possa, o meno, essere interrotto da un atto che, pur integrando astrattamente "esercizio del diritto", non sia giunto a conoscenza di colui contro il quale il diritto va, per l'appunto, esercitato.