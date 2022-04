Immobile gravato da ipoteca e pignoramento. Legittimità del rifiuto a stipulare il contratto di vendita. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 7612 del 9 marzo 2022)

Documenti collegati Pericolo di rivendica e facoltà di sospensione del pagamento del prezzo





Il promissario acquirente di un immobile, garantito libero da ipoteche ma, in realtà, da esse gravato, può legittimamente rifiutare di stipulare il contratto definitivo se, come accertato nel caso in esame, alla data fissata per la relativa stipulazione, tali formalità pregiudizievoli non siano cancellate dal promittente venditore, avendo, in tale ipotesi, solo la facoltà, non l'obbligo, ai sensi dell'art. 1482 cod.civ., comma 1 (applicabile al contratto preliminare), di chiedere al giudice la fissazione di un termine per la liberazione dal vincolo da parte del promittente venditore.