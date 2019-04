Il bene acquistato da uno dei partecipanti all'impresa familiare non si presuma acquisito con utili aziendali. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, sent. n. 32698 del 18 dicembre 2018)

In tema di impresa familiare non è configurabile alcuna presunzione che l'immobile acquistato da parte di un familiare partecipante, in nome proprio, durante il periodo di esistenza dell'impresa, configuri bene acquistato con gli utili della attività familiare, con la conseguenza che, in applicazione dei principi generali sull'onere probatorio, colui che affermi che detto acquisto sia stato effettuato con gli utili aziendali è tenuto a fornire la prova del proprio assunto.nessuna altra massima