Forma del mandato ad acquistare beni immobili. (Cass. Civ., Sez. VI-III, ord. n. 39566 del 13 dicembre 2021)

Forma del mandato senza rappresentanza ad acquistare beni immobili





Il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili, in quanto atto ad efficacia soltanto obbligatoria, non necessita della forma scritta, richiesta invece per l'atto ad effetto traslativo; ne consegue che, essendo valido un mandato non stipulato per iscritto, è configurabile un atto ricognitivo avente la funzione di accertare l'esistenza ed il contenuto di quel mandato.