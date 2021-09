Fallimento del proprietario del fondo: è causa di interruzione del termine ad uscapionem? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 15137 del 31 maggio 2021)

In tema di usucapione, la pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione, ex art. 88 del r.d. n. 267 del 1942, sono inidonee ad interrompere il tempo per l'acquisto del diritto di proprietà, conseguendo l'interruzione del possesso solo all'azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapente, nelle forme e nei modi prescritti dagli artt. 1165 e 1167 cod.civ.