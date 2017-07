Emissioni olfattive, normale tollerabilità e attitudine a "offendere, imbrattare o molestare". (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 14467 del 24 marzo 2017)

Documenti collegati Divieto d'immissioni





È configurabile la contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. anche nel caso di "molestie olfattive". Quando non esiste una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo al criterio della normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c. che comunque costituisce un referente normativo, ciò non concretizzandosi in violazione del divieto di analogia.