Effetti di chiaritivi della trascrizione: rilevanza esclusiva del titolo? (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 1558 del 23 gennaio 2026)

Documenti collegati Risoluzione del conflitto tra più acquirenti del medesimo bene immobile





Per stabilire se e in quali limiti un atto relativo a beni immobili è opponibile ai terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, le cui indicazioni sono volte a individuare, in maniera inequivoca, gli estremi essenziali del negozio e i beni a cui esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo; pertanto, in caso di accoglimento dell’azione revocatoria di una donazione, gli effetti di tale sentenza, riferita alla trascrizione dell’atto revocato, non si estendono alla trascrizione della successiva rettifica di quel negozio, alla quale si riferisce una diversa nota di trascrizione