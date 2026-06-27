Effetti di chiaritivi della trascrizione: rilevanza esclusiva del titolo? (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 1558 del 23 gennaio 2026)

Economica, Immobiliare, Operatori del mondo agricolo, Sistema bancario
Per stabilire se e in quali limiti un atto relativo a beni immobili è opponibile ai terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, le cui indicazioni sono volte a individuare, in maniera inequivoca, gli estremi essenziali del negozio e i beni a cui esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo; pertanto, in caso di accoglimento dell’azione revocatoria di una donazione, gli effetti di tale sentenza, riferita alla trascrizione dell’atto revocato, non si estendono alla trascrizione della successiva rettifica di quel negozio, alla quale si riferisce una diversa nota di trascrizione

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. si pronunzia in relazione ad una fattispecie in cui, successivamente alla stipula dell'atto (in concreto una donazione assoggettata ad azione revocatoria ordinaria), era stata effettuata una rettifica, la cui nota si trascrizione era stata autonomamente introdotta nel sistema di pubblicità immobiliare. La decisione ha negato l'efficienza su quest'ultima risultanza pubblicitaria della pronunzia di accoglimento della domanda di revoca dell'atto, efficace solo in relazione alla trascrizione originariamente assunta in relazione all'atto stipulato.

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