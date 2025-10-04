E' possibile interrompere l'usucapione di beni ereditari da parte di colui che ha promosso azione di riconoscimento del proprio status di figlio naturale del de cuius? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 8517 del 1 aprile 2025)





Il figlio del de cuius nato fuori dal matrimonio, già riconoscibile secondo la legge vigente al tempo di apertura della successione, ha il potere di interrompere l’usucapione dei beni ereditari, senza dovere attendere il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione, poiché, ai fini della idoneità dell’atto interruttivo del possesso ad usucapionem di un bene ereditario, non è richiesto l’acquisto della qualità di erede da parte del figlio, essendo sufficiente l’interesse alla conservazione del patrimonio ereditario, che, nel caso di specie, sussiste fin dalla morte del genitore.