Donazione nulla per assenza di formalismo ad substantiam eseguita dal mandatario. Obbligo di restituzione in favore del mandante. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 5488 del 16 febbraio 2022)





In tema di donazione di somma di danaro di non modico valore, la nullità del corrispondente contratto perché concluso, senza la forma dell'atto pubblico, dal mandatario del donante in virtù di un potere di rappresentanza pure invalidamente - perché non in forma di atto pubblico - attribuitogli da quest'ultimo, determina l'insorgere, a carico del mandatario medesimo, dell'obbligo di restituzione in favore del donante, attesa la perdita, da parte del donante stesso, della disponibilità della somma predetta.