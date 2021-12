Divisione giudiziale. Criteri di assegnazione di quote eguali: non indispensabilità del sorteggio. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 25937 del 24 settembre 2021)

Risulta principio acquisito il fatto che il sorteggio non sia criterio inderogabile in presenza di quote uguali: ne segue come il giudice di merito possa, con ragioni logiche e razionali, giustificarne la deroga, al fine di evitare il sorgere di problematiche servitù fra le porzioni divise.