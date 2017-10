Divisione ereditaria e non comoda divisibilità del bene ereditario. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 9515 del 12 aprile 2017)

Documenti collegati Formazione delle porzioni (divisione), conguagli





In tema di divisione ereditaria, a seguito della riforma della sentenza non definitiva che abbia dichiarato la non comoda divisibilità del bene, il giudice di appello non può rimettere la causa in primo grado ai fini dell’assegnazione del bene e della determinazione del conguaglio, non ricorrendo alcuna delle fattispecie di cui all’art. 354 c.p.c., che elenca le ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice, né tali incombenti comportando, diversamente dalla vendita, lo svolgimento di attività accertative o materiali.