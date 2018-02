Divisione con assegnazione di beni in natura e di lotti formati da denaro peri altri condividenti: trattamento tributario. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 17512 del 14 luglio 2017)

Documenti collegati Formazione delle porzioni (divisione), conguagli





In tema d'imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione mediante assegnazione del bene in natura a un condividente e versamento agli altri di somme pari al valore delle quote, si applica l'aliquota di divisione e non quella di vendita, giacché quest'ultima, a norma del D.P.R. n. 131/1986, art. 34, si applica solo nel caso in cui a un condividente siano stati attribuiti beni per un valore eccedente quello spettante e limitatamente alla parte in eccedenza.