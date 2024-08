Crediti ereditari. Legittimazione del singolo coerede a far valere il diritto nei confronti del debitore. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 10585 del 18 aprile 2024)

I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 cod.civ., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l’intervento di questi ultimi in presenza dell’interesse all’accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti.