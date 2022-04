Costituzione di usufrutto su bene immobile. Mancata indicazione del prezzo. Nullità. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 6142 del 24 febbraio 2022)

In ordine al contratto di costituzione di usufrutto a titolo oneroso, la semplice dichiarazione, contenuta nella scrittura privata di costituzione dell'usufrutto, circa l'avvenuto pagamento del prezzo non può soddisfare - in assenza di altre indicazioni circa il suo effettivo ammontare o circa i criteri di determinazione richiamati dai contraenti - i requisiti imposti a pena di nullità dal combinato disposto dell'art. 1346 cod.civ. e art. 1350 cod.civ., n. 4. A tale carenza non potrebbe surrogare la dichiarazione di quietanza, né avere rilievo che il valore - ma non il prezzo concretamente concordato - dell'usufrutto sia determinabile in applicazione dei coefficienti rapportati alla vita residua del beneficiario.