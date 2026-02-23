Convenzione di manleva del cedente: accollo di debiti futuri. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 25311 del 16 settembre 2025)





In tema di cessione di crediti, la convenzione con la quale il cessionario si impegna ad esonerare e manlevare il cedente da qualsiasi onere e responsabilità in ordine alle vicende future – anche di natura processuale – dei crediti ceduti, e si preveda altresì che le azioni intraprese vengano continuate dal cedente, nell’interesse del cessionario, con spese ed oneri a carico di quest’ultimo, integra un valido patto di accollo di debiti futuri, in quanto dotato di oggetto in concreto determinabile.