Contratto preliminare di vendita immobiliare relativo a quote di un bene indiviso. Effetti dell'inadempimento di uno dei contitolari del cespite (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4013 del 18 febbraio 2020)

Documenti collegati Atti di disposizione del bene comune





Nel preliminare di vendita avente ad oggetto un bene indiviso, considerato quale "unicum", la prestazione dei promittenti venditori ha natura indivisibile, poiché ciascun promittente venditore non solo si obbliga a prestare il consenso per il trasferimento della sua quota, ma promette anche il fatto altrui e, cioè, il consenso degli altri, dal momento che la prestazione va assunta come unitaria.