Contratto di prestazioni assistenziali in favore di un familiare: nullità per difetto di causa? (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 5869 del 5 marzo 2025)





Il contratto stipulato tra privati per il mantenimento di un familiare bisognoso di prestazioni assistenziali presso una struttura residenziale adeguata non è nullo per difetto di causa, non essendo diretto all’erogazione, in forma esclusiva o prevalente, di prestazioni sanitarie da ritenere a carico del servizio sanitario nazionale, e dovendosi, pertanto, escludere che costituisca oggetto di un negozio privo di concreta funzione economica .