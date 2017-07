Conto corrente bancario cointestato e legittimazione di disporre disgiunta: l’atto di disposizione di un correntista risulta vincolante anche per gli altri. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 9063 del 7 aprile 2017)

Documenti collegati Nozione di obbligazione solidale





L'apertura di credito in conto corrente ha l'effetto di far confluire una disponibilità di denaro nella sfera dell'intestatario del conto determinando, nel caso di conto cointestato, che tutti i contitolari risultino solidalmente responsabili nei confronti della banca del saldo passivo derivante dall'utilizzo dell'apertura di credito, a prescindere dalla riferibilità di tale rapporto a questo o a quello dei correntisti. Del resto, ciascuno dei cointestatari del conto si giova dell'apertura di credito concessa a richiesta di uno solo di essi, in quanto tale apertura di credito alimenta il conto corrente bancario di una provvista che entra nella libera disponibilità di tutti i correntisti.