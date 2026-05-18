Condizioni generali di contratto. Ricorre nel caso del committente che sottopone un contratto tipo unitario alla firma dei vari appaltatori di un'opera? (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 3287 del 14 febbraio 2026)

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In materia di appalto, allorquando un committente, in funzione della realizzazione di un’opera, predisponga, per la stipulazione con i vari appaltatori delle distinte parti o dei distinti servizi occorrenti, un regolamento contrattuale con clausole di identico contenuto, la finalizzazione dei contratti alla realizzazione di un’opera specifica esclude che ci si possa trovare in presenza di contratti riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 1342 c.c. e meritevoli della tutela di cui all’art. 1341, comma 2, c.c., mancando l’estremo della predisposizione del regolamento per la disciplina di una serie indefinita di rapporti. (In applicazione del principio, ha S.C. ha escluso che una pluralità di contratti utilizzati da un unico committente e finalizzati ad una determinata costruzione navale, potessero ritenersi predisposti per una serie indefinita di rapporti contrattuali, in quanto tesi a disciplinare i rapporti con fornitori specificamente individuati)