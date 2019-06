Comunione legale dei beni e debiti personali di uno soltanto dei coniugi. Modalità espropriative di bene indivisibile facente parte della comunione legale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2047 del 24 gennaio 2019)

Documenti collegati Cose non divisibili





La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per debiti personali di uno solo dei medesimi, di uno o più beni in comunione abbia ad oggetto la "res" nella sua interezza e non per la metà o per una quota. Ne discende che, in ipotesi di divisione, è esclusa l'applicabilità sia della disciplina sull'espropriazione dei beni indivisi (artt. 599 ss. c.p.c.) sia di quella contro il terzo non debitore.