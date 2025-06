Azione di rivendicazione: profilo probatorio. (Cass. Civile, Sez. II, ord. n. 4874 del 25 febbraio 2025)

In una causa di rivendicazione immobiliare, l'attore che non nel possesso del bene deve fornire una prova rigorosa della propria titolarità, dimostrando il proprio titolo di acquisto e quelli dei suoi danti causa fino a un acquisto a titolo originario o sino al compimento dell'usucapione. Tuttavia, il rigoroso onere probatorio può essere attenuato se il convenuto non contesta specificamente la titolarità vantata dall'attore all'inizio del possesso