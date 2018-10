Assegnazione di rendita catastale superiore per nuovo classamento di unità immobiliare. (CTR Lazio, Sez. X, sent. n. 1155 del 22 febbraio 2018)





La minore superficie dell'immobile non è penalizzante per la valutazione del cespite ma, al contrario, è un elemento che lo rende più appetibile sotto il profilo della commercializzazione. Corretto è, pertanto, il nuovo classamento dell'Ufficio operato sulla comparazione di altri immobili situati al centro della città, adottato nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali.