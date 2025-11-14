Ancora in tema di applicabilità della sanzione della nullità per omissione delle menzioni urbanistiche alla divisione ereditaria. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 10499 del 22 aprile 2025)
Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall’art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall’art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria.