Ancora in materia di contratto preliminare di preliminare. Tocca al giudice valutare se il contratto sia suscettibile di produrre gli effetti di cui all’art. 2932 cod.civ. ovvero effetti meramente obbligatori. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 31188 del 28 novembre 2019)

Documenti collegati Ammissibilità del preliminare di preliminare





In presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex art. 1351 e 2932 c.c., ovvero anche soltanto effetti obbligatori ma con esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento.