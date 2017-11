Amministrazione di sostegno: reclamabilità del provvedimento emesso dal Giudice Tutelare relativo alla domanda di autorizzazione al consenso o al rifiuto alla sottoposizione delle terapie mediche. Reclamabilità. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 14158 del 7 giugno 2017)

Nei procedimenti in materia di amministrazione di sostegno è ammesso il reclamo alla Corte d’appello, ai sensi dell’art. 720 bis, comma II, c.p.c., avverso il provvedimento con cui il giudice tutelare si sia pronunciato sulla domanda di autorizzazione - proposta dall’amministratore di sostegno in sede di apertura della procedura o in un momento successivo - ad esprimere, in nome e per conto dell’amministrato, il consenso o il rifiuto alla sottoposizione a terapie mediche, avendo il provvedimento medesimo natura decisoria in quanto incidente su diritti soggettivi personalissimi.