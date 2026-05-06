Aggiudicazione forzata di terreno: mancata menzione dei fabbricati insistenti sullo stesso. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 31906 del 7 dicembre 2025)





Il principio per cui la compravendita di un terreno su cui insistano delle costruzioni comporta il trasferimento anche dei fabbricati, ancorché non menzionati espressamente nell’atto e salvo che il venditore, contestualmente alla cessione, riservi a sé o ad altri la proprietà di essi, va esteso anche all’aggiudicazione in sede di esecuzione forzata, cosicché è irrilevante il mero richiamo agli originari identificativi catastali del bene pignorato, occorrendo invece tenere conto della modificazione avvenuta per effetto dell’attività edificatoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui l’aggiudicazione aveva inglobato anche tutto quanto edificato sulla particella pignorata, attesa la già intervenuta edificazione al momento del pignoramento)