Agevolazioni "prima casa" e forza maggiore. (Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 29069 del 3 novembre 2025)

Economica, Immobiliare, Impresa, Legale, Sistema bancario
In tema di agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa, ai fini dell’integrazione di una causa di forza maggiore deve aversi riguardo all’impossibilità di trasferire la residenza, nel termine fissato dalla legge, nel comune ove è situato l’unità immobiliare acquistata, ma non necessariamente all’interno di quest’ultima.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia chiarisce che l'impossibilità di assumere la residenza ai fini della fruizione delle agevolazioni "prima casa" è riferita non già alla specifica unità abitativa che sia stata acquistata invocando le agevolazioni relative, bensì al comune nel quale è situata l'abitazione.
Come è evidente questo restringe notevolmente l'ambito di invocabilità della causa di forza maggiore: un conto è, infatti, dare la prova di non aver avuto la possibilità di assumere la residenza in quella specifica unità abitativa, altra cosa, ben più ardua, è provare di non aver potuto assumere la residenza nel comune in cui essa si trova.

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