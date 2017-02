Affermazione del venditore che dichiara estinto il debito ipotecariamente garantito, mancata cancellazione dell’ipoteca, responsabilità del notaio rogante. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 21792 del 27 ottobre 2015)

Documenti collegati La responsabilità del notaio





Non sussiste la responsabilità del notaio se nell'atto di compravendita inserisce la clausola relativa all'estinzione del debito sull'immobile gravato da ipoteca che poi risulta non essere stato estinto dal venditore. Non rientra nei doveri del professionista l'accertamento della veridicità della dichiarazione del venditore fatte in presenza dell'acquirente e da questa accettate. Su tale rapporto il notaio non può intervenire giacché non vi è attività accertatoria da porre in essere a fronte di una espressione di un potere valutativo del contraente.