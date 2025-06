Acquisizione al patrimonio comunale delle aree lottizzate abusivamente. Non configurabilità del possesso in capo al precedente proprietario. (Cass. Civile, Sez. II, sent. n. 5354 del 28 febbraio 2025)

Documenti collegati Distinzione tra detenzione e possesso





In ipotesi di lottizzazione abusiva, ove le aree lottizzate vengano acquisite al patrimonio disponibile comunale, ai sensi dell'art. 30, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, si realizza l'acquisto a titolo originario al patrimonio comunale della proprietà, con la conseguenza della non configurabilità dell'animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto - nel caso in cui continui ad occupare il bene - si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione salvo atti di mutamento della stessa in possesso ai sensi del secondo comma dell'art. 1141 cod.civ