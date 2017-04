Accettazione tacita di eredità: compatibilità con l'amministrazione di sostegno. Quando la prassi giudiziaria fondata sul "buon senso" supera la legge. (Tribunale di Vercelli, 3 marzo 2017)

Non vi sono ragioni per escludere, in capo ai beneficiari di amministrazione di sostegno, la capacità di procedere all’accettazione tacita dell’eredità con la precisazione che, laddove al beneficiario sia imposto di accettare l’eredità solo previa autorizzazione del giudice tutelare, dovrà essere sottoposto al predetto vaglio giudiziale proprio l’atto il cui compimento importerà accettazione ereditaria, con completa illustrazione della circostanza che quest’ultima sarà foriera di conseguenze positive per il soggetto beneficiario o quantomeno scevro da controindicazioni.