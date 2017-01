Soggetti che devono accettare con beneficio d'inventario

Prassi collegate

La legge prevede in alcune ipotesi che l'acquisto dell'eredità debba intervenire con il beneficio di inventario.devono, ai sensi degli artt.471 472 cod.civ. accettare l'eredità loro devoluta con beneficio d'inventario.Ai sensi dell'art. 473 cod.civ. l'accettazione dell'eredità che sia stata devolutanon può farsi che col beneficio d'inventario. La norma non si applica pertanto alle società.Per quanto infine attiene ai, la non configurabilità in favore dei medesimi di una delazione ereditaria, rende inapplicabili le disposizioni di cui al III comma dell'art. 487 cod.civ. nonchè di cui al II comma dell' art.485 cod.civ.. La preventiva accettazione con beneficio di inventario è invece richiesta dal I comma dell' art.564 cod.civ. semplicemente(non già pretermesso) intenda proporre nei confronti di soggetti che non rivestono la qualità di coeredi. Non si tratta di un obbligo, ma di un semplice onere per il legittimario che intenda conseguire la porzione legittima che gli spetta.