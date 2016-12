Rinunzia ad avvalersi della condizione unilaterale

Note

. Ciò può accadere non solo anteriormente all'avveramento o al mancato avveramento della condizione, ma, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza, anche successivamente (Cass. Civ., Sez.II, 5692/12 ; Cass. Civ., 11001/93 ). Nessuna efficienza possiede la condotta dell'altro contraente, che si trova in una situazione giuridica di mera soggezione, sull'operatività di tale rinunzia (Cass. Civ., Sez. II, 17059/11 ).Dal punto di vista della, sono stati espressi divergenti orientamenti. Si è deciso, in particolare, che anche nel caso in cui la condizione sia stata apposta ad un contratto traslativo di diritti reali su immobili,(Cass. Civ., 3965/84 ; Cass. Civ., 3851/89 Non difettano decisioni in senso contrario (Cass. Civ., 11816/92 ). Si veda, in particolare, Cass. Civ., Sez. II, 22662/2015 che ha statuito nel senso dell'indispensabilità dello scritto rispetto all'efficienza di una clausola apposta a contratto preliminare di vendita immobiliare.Come è evidente,. Interessante è paragonare il primo orientamento, che propende per la libertà dell'espressione della volontà di rinunzia, aliena da particolari forme , rispetto all'opinione formatasi in materia di requisiti formali del contratto risolutorio di preliminare avente ad oggetto immobili. In quest'ultimo caso infatti, nonostante una consistenza logica del problema del tutto analoga, è prevalsa la contraria opinioneE' di questo parere anche Smiroldo, Condizione unilaterale di vendita o di preliminare di vendita immobiliare collegata al rilascio della licenza edilizia, in Giur.it., I, 2,1976, p.576.A maggior ragione, secondo questa linea di pensiero, sarebbe priva di vincoli formali, dunque desumibile anche da fatti concludenti, la rinunzia alla condizione unilaterale apposta ad un contratto preliminare di vendita immobiliare (così Cass. Civ. Sez.II, 14938/08 ). E' infatti appena il caso di osservare come il contratto preliminare (ancorché avente ad oggetto diritti reali immobiliari) non sia di per sé dotato di effetti traslativi, se non mediatamente (art. 2932 cod.civ.).Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.559.In questo caso si avrebbe esercizio di un diritto potestativo o di un diritto di opzione, avente efficacia modificativa del contratto. Il relativo atto, sarebbe soggetto alla stessa forma prevista per il contratto cui si riferisce (Villani, Condizione unilaterale e vincolo contrattuale, in Riv.dir.civ., 1975, I, p.557 e Costantini, Appunti sulla condizione unilaterale, in Dir.giur., 1970, p.14).